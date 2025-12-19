Реклама

Экономика
14:21, 19 декабря 2025Экономика

Путин обратил внимание на снижение цен на куриные яйца

Путин обратил внимание на снижение цен на куриные яйца в 2025 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Cristian Zamfir / Shutterstock / Fotodom

Стоимость куриных яиц в России существенно снизилась в 2025 году после роста в предыдущие годы. Об этом в ходе прямой линии заявил президент страны Владимир Путин. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

О такой динамике он вспомнил, отвечая на обращение ребенка, который рассказал, что цены на продукты в его столовой растут, а заработные платы родителей — нет.

«Обращаю внимание на то, что в прошлом или в позапрошлом году критически оценивали действия наших коллег из правительства, когда резко подскочили цены на куриное яйцо. Сейчас цены снижаются», — подчеркнул президент, признав, что не помнит, на 10 или на 16 процентов подешевели яйца.

Что касается ощущения, что расходы на еду растут, то Путин объяснил это разницей в продуктовых корзинах россиян. «Если у этой продовольственной корзины преимущественно белковая продукция, куриное мясо, то тогда, конечно, на бюджете семьи это отражается», — признал он.

В декабре 2023 года во время прямой линии Путин извинился перед россиянами за рост цен на яйца. Вину на подорожавший продукт он возложил на правительство.

