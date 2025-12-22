Простая комбинация добавок показала эффект против смертельного вида рака

BJC Reports: Ресвератрол и медь замедляют рост глиобластомы

Ученые сообщили о многообещающих результатах испытаний простой комбинации пищевых добавок против глиобластомы — одной из самых смертельных опухолей мозга. В пилотном исследовании, опубликованном в BJC Reports, у пациентов, принимавших ресвератрол и медь перед операцией, были зафиксированы выраженные молекулярные изменения в опухолевой ткани, связанные с замедлением роста рака.

Работа проводилась в онкологическом центре Tata Memorial Hospital в Индии. Десять пациентов с глиобластомой получали таблетки с ресвератролом и медью в течение примерно двух недель до хирургического удаления опухоли. Их образцы сравнили с тканями контрольной группы, не принимавшей добавки. У группы принимающих добавки уровень ключевого белка, связанного с ростом опухоли, снизился почти на треть, а маркеры, подавляющие противоопухолевый иммунитет — более чем на 40 процентов.

Кроме того, в опухолях резко уменьшилось количество так называемых стволовых раковых клеток, которые считаются одним из двигателей агрессивности глиобластомы. Исследователи связывают эффект с нейтрализацией фрагментов поврежденной ДНК, высвобождаемых умирающими клетками и усиливающих воспаление и злокачественность опухоли.

Авторы подчеркивают, что речь идет о ранних результатах: влияние добавок на выживаемость пациентов еще предстоит оценить в продолжающемся клиническом исследовании.

