04:01, 22 декабря 2025

Пытавшаяся справиться с жарой девушка опозорилась перед объектом своего обожания на работе

Олег Давыдов
Фото: PanuShot / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Accidentalstriptease пожаловалась на неожиданную встречу с нравящимся ей коллегой, заставшим ее в момент переодевания. Автор призналась, что случайно едва не опозорилась перед ним.

«Утром была странная погода, поэтому я надела много слоев одежды. Зайдя в офис и включив отопление на полную мощность, я начала потеть. В этот момент в кабинет вошел объект моего обожания, чтобы рассказать о вчерашнем совещании», — написала автор.

Пытаясь вникнуть в то, о чем он говорит, девушка начала снимать с себя лишнюю одежду. За пальто последовал шарф, после этого настал черед более плотного свитера, а затем — легкого джемпера. Под ним должна была оказаться футболка, однако автор совершенно забыла, что решила не надевать ее прямо перед выходом.

«Под моим светлым джемпером оказался только бюстгальтер. Я не сразу это поняла, поэтому почти стянула с плеч свой легкий свитер, прежде чем подумать: "Хм, а почему моему животу стало так прохладно?" и осознать свою ошибку. Объект моего обожания замолчал, глаза его расширились. Он моргнул, глядя на меня, потом моргнул, глядя в потолок. Тишина была очень громкой. С точки зрения этого мужчины, я вошла в свой кабинет и тут же сняла всю свою одежду», — написала автор.

После этого коллега сбежал из кабинета, однако автор чуть позже нашла его и попыталась объяснить всю комичность ситуации. Тем не менее план в ближайшем будущем позвать мужчину на свидание она пока решила отложить.

Ранее другая пользовательница Reddit поздравила коллегу с беременностью и столкнулась с неожиданной реакцией. По словам женщины, она неверно поняла разговор других сотрудников.

