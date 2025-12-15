Реклама

02:30, 15 декабря 2025Интернет и СМИ

Женщина поздравила коллегу с беременностью и столкнулась с неожиданной реакцией

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: user15285612 / Freepik

Пользовательница Reddit с ником No_Fact_6960 рассказала о том, как оконфузилась перед коллегой по работе. По словам женщины, она неверно поняла разговор других сотрудников.

«Моя 30-летняя коллега замужем, и у них уже есть один маленький ребенок, Не знаю деталей, но у нее были большие проблемы во время беременности и послеродового периода. При этом в компании ни для кого не секрет, что они с мужем уже с год пытаются зачать второго малыша. Сегодня утром на работе я подслушала разговор других сотрудников, говоривших, что эта коллега "уже забеременела" и желавших, чтобы "на этот раз у нее все прошло лучше"», — написала женщина.

Услышав это, автор подумала, что просто пропустила объявление о беременности коллеги. Позже в тот же день она случайно столкнулась с ней во время перекуса, отметив про себя, что у подчеркнуто стройной девушки, кажется, появился небольшой животик. Сочтя это достаточным доказательством, она подошла к ней и поздравила с новой беременностью.

«Представьте мое потрясение, когда она в ответ лишь посмотрела на меня, разрыдалась и ушла, не говоря ни слова. Одна пожилая женщина, которая дружит с ней вне работы, отвела меня в сторону и сказала, что та находится в "периоде ожидания" и не знает, беременна она или нет. И на этой неделе к ней подходили уже несколько человек, чтобы поговорить о ее животе. Видимо, мои поздравления стали последней каплей», — предположила автор, отметив, что теперь и не знает, как смотреть в глаза коллеге.

Ранее беременная женщина решила уйти от мужа из-за одного его комментария спустя пять лет брака. Она уточнила, что в первые пару лет думала, что сорвала джекпот, однако со временем ее супруг начал отдаляться от нее.

