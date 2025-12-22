Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:57, 22 декабря 2025Культура

Раскрыт гонорар Долиной за выступление

«Абзац»: Лариса Долина готова дать концерт 1 января за пять миллионов рублей
Ольга Коровина

Фото: Pavel Seleznev/NEWS.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина может выступить на частном мероприятии 1 января за пять миллионов рублей. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на представителей ивент-агентства.

Собеседники издания рассказали, что директор певицы подтвердил возможность проведения концерта и обозначил многомиллионный гонорар. При этом из-за скандалов вокруг Долиной ее представитель настаивает на выполнении нескольких условий. Организаторам необходимо предоставить свои данные, а также подписать договор о неразглашении. «В связи с известными событиями они хотят чуть больше уверенности в том, для кого будет это выступление», — пояснили в агентстве.

Ранее сообщалось, что Долина на выступлениях после судов за квартиру столкнулась с неодобрением публики. Теперь ее выход на сцену сопровождается не громкими аплодисментами, а свистом и неодобрительным гулом или же вовсе молчанием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»

    Перечислены пять парадоксов экономики России

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Как уберечься от нового вируса

    В России изменились цены на жилье

    Кабмин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков

    Рябков призвал США к новому шагу по Украине

    Россиянин готовил взрыв газа в многоквартирном доме

    Стало известно о создании армией России плацдарма в Гуляйполе

    В Роскомнадзоре высказались об ограничениях работы WhatsApp

    Экс-депутат Рады рассказал о судьбе Лещенко и Подоляка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok