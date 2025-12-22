Раскрыт приговор заработавшему 269 миллионов рублей на земле бывшему российскому депутату

Под Красноярском экс-депутат Велькер получил 5 лет колонии за самоуправство

В Красноярском крае суд приговорил заработавшего 269 миллионов рублей на земле бывшего депутата Березовского районного совета Александра Велькера к пяти годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Велькер признан виновным по части 4 статьи 159 УК РЫ («Мошенничество в особо крупном размере») и части 2 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей. Кроме того, с него взыскано 11,5 миллиона рублей в качестве причиненного ущерба и 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как установил суд, в период с декабря 2015 по декабрь 2016 года он принес в администрацию Солонцовского сельсовета подложные документы, которые подтверждали наличие трех муниципальных участках теплиц и силосных ям. Таким образом, 68 гектар земли стали его собственностью по льготной цене в размере 554 тысячи рублей, при рыночной стоимости 269 миллионов рублей. Кроме того, в 2021 году он заключил договор займа у кредитного потребительского кооператива на 20,8 миллиона рублей, а потом под угрозой насилия потребовал возврата.

