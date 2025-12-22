Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:33, 22 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыт приговор заработавшему 269 миллионов рублей на земле бывшему российскому депутату

Под Красноярском экс-депутат Велькер получил 5 лет колонии за самоуправство
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: 8 КАНАЛ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ / YouTube

В Красноярском крае суд приговорил заработавшего 269 миллионов рублей на земле бывшего депутата Березовского районного совета Александра Велькера к пяти годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Велькер признан виновным по части 4 статьи 159 УК РЫ («Мошенничество в особо крупном размере») и части 2 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей. Кроме того, с него взыскано 11,5 миллиона рублей в качестве причиненного ущерба и 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как установил суд, в период с декабря 2015 по декабрь 2016 года он принес в администрацию Солонцовского сельсовета подложные документы, которые подтверждали наличие трех муниципальных участках теплиц и силосных ям. Таким образом, 68 гектар земли стали его собственностью по льготной цене в размере 554 тысячи рублей, при рыночной стоимости 269 миллионов рублей. Кроме того, в 2021 году он заключил договор займа у кредитного потребительского кооператива на 20,8 миллиона рублей, а потом под угрозой насилия потребовал возврата.

Ранее сообщалось, что в Карелии суд признал 53-летнего бывшего депутата Петрозаводского горсовета Тимура Зорнякова виновным в совершении заказного преступления за 20 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве в результате покушения погиб генерал-лейтенант Российской армии. Под его автомобилем сработало взрывное устройство

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Доктор Мясников высказался о российских пациентах словами «бухают на убой»

    В России прокомментировали подрыв генерал-майора в Москве

    Пилот заметил в нескольких метрах от себя НЛО в виде «серебряного контейнера»

    Известная модель обнажила грудь во время похода в ресторан с женой Безоса

    Раскрыт приговор заработавшему 269 миллионов рублей на земле бывшему российскому депутату

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-майора ВС РФ Сарварова

    Врач предостерег от сочетания алкоголя с некоторыми лекарствами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok