Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:08, 10 декабря 2025Силовые структуры

Бывший российский депутат оказался наемным киллером с гранатометом

Суд дал 12 лет экс-депутату из Петрозаводска Зорнякову за убийство по найму
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Карельский Следком»

В Карелии суд признал 53-летнего бывшего депутата Петрозаводского горсовета Тимура Зорнякова виновным в совершении заказного преступления за 20 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина осужден на 12 лет лишения свободы за покушение на двух человек, один из которых не выжил, уточнили «Ленте.ру» в республиканском управлении Следственного комитета России. Он также причастен к попытке получить сведения, составляющие государственную тайну.

По данным следствия и суда, экс-депутат оказался наемным киллером, который утром в сентябре 2002 года выстрелил из ручного гранатомета по проезжавшему по набережной Варкауса в Петрозаводске бронированному автомобилю. 28-летний водитель получил ранения, несовместимые с жизнью, а 42-летний предприниматель Леонид Белуга, который и был целью нападения, не пострадал. Тем не менее, киллер получил за него вознаграждение в 20 тысяч долларов.

В январе 2022 года Зорняков, уже занимавший пост директора автономного учреждения, издал приказ о выплате себе и подчиненным повышенных командировочных выплат. Также он подделал документы для получения компенсации расходов в командировке. Ущерб от махинаций превысил один миллион рублей.

В июле 2023 года экс-депутат пытался через знакомого добыть секретные сведения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы за это деньги получаем». Украинская разведка заявила, что может прослушивать Кремль. Как на это отреагировала Москва?

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    Бывший российский депутат оказался наемным киллером с гранатометом

    Названа главная ошибка российских туристов в Таиланде

    В Петербурге загорелся рынок

    Назван наименее опасный для природы вид шуб

    Звезда КВН рассказала о слезах из-за называющих ее «жирной мразью» зрителей

    «Радиостанция Судного дня» передала небывалое число уникальных шифровок за день

    Российские танки получат ведомых

    Раскрыты имена и звания жертв крушения военно-транспортного самолета Ан-22 под Иваново

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok