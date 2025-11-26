Силовые структуры
17:05, 26 ноября 2025Силовые структуры

Бывший российский депутат оказался наемным убийцей

В Карелии экс-депутата Зорнякова обвинили в убийстве и покушении на убийство
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывшего депутата Петрозаводского городского совета Тимура Зорнякова обвинили в том, что он работал наемным убийцей. Об этом пишет ТАСС.

Зорняков проходит обвиняемым по нескольким статьям, среди которых 30, 105 («Покушение на убийство») и 105 («Убийство») УК РФ.

Собеседник агентства рассказал, что в сентября 2002 года Зорняков, будучи сотрудником силового ведомства, произвел выстрел из гранатомета по бронированному автомобилю предпринимателя Леонида Белуги. Водитель бизнесмена не выжил, сам предприниматель не пострадал. За преступление мужчина получил 20 тысяч долларов.

Ранее в Краснодарском крае экс-депутат провернул схему рэкета на полмиллиарда рублей.

