Раскрыт раскол между Рубио и Уиткоффом из-за Украины

NBC: Между Рубио и Уиткоффом возник раскол из-за ролей в процессе по Украине

Между госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом возник раскол из-за их ролей в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет NBC со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, в ноябре Рубио должен был присутствовать на переговорах с украинскими официальными лицами в Швейцарии, но Уиткофф, не предупредив о своих планах Госдеп, выехал раньше, что могло быть попыткой опередить госсекретаря и обеспечить себе главную роль в мирном процессе. Три источника сообщили, что Рубио все же прибыл в Женеву, не допустив проведения встречи с представителями Украины без его участия.

«Этот эпизод, о котором ранее не сообщалось, стал новым примером давнего раскола между двумя высокопоставленными фигурами в администрации Трампа, имеющими резко различающиеся взгляды на то, как закончить войну на Украине», — утверждается в публикации.

Ранее канал NBC также сообщил, что Рубио пришлось просить команду Уиткоффа разрешить ему присутствовать на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.