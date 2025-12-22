Рубио пришлось просить Уиткоффа взять его на встречу с Макроном

NBC: Рубио попросил Уиткоффа разрешить ему присутствовать на встрече с Макроном

Госсекретарю США Марко Рубио пришлось просить команду спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа разрешить ему присутствовать на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По данным источников, Рубио должен был полететь в Париж на переговоры по Украине. Его команда узнала, что Уиткофф организовал двустороннюю встречу с Макроном. Тогда Рубио попросил присоединиться к этой встрече, но МИД Франции заявил, что это изменение должен одобрить спецпосланник американского президента.

Как передает телеканал, помощники госсекретаря некоторое время не могли связаться с Уиткоффом, но в конце концов встречу удалось согласовать.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прорыве на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, прорывом можно считать открытое обсуждение абсолютно всех вопросов, касающихся украинского кризиса.