Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 22 декабря 2025Мир

Вэнс высказался о прорыве на переговорах по Украине

Вице-президент США Вэнс заявил о прорыве на переговорах по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Прорывом на переговорах по Украине можно считать открытое обсуждение абсолютно всех вопросов, касающихся урегулирования кризиса. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd.

«Я считаю, что прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь открыто обсуждаются», — заявил политик.

Вице-президент отметил, что в самом начале все участники переговоров отказывались раскрывать свои карты. Но за последние пару недель россияне и украинцы четко осознали, что не обсуждается, а что вполне можно обсудить.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что мир на Украине должен стать основой для стабильного будущего. Политик отметил, что сначала важно прекратить убийства и создать условия, при которых можно будет восстановить Украину, а также гарантировать ей безопасность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс сообщил о готовности Украины к потере оставшейся части ДНР

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Раскрыты расценки осужденной на 15 лет экс-главы российского суда

    В России захотели сократить десятки тысяч платных мест в вузах

    Китай решил усугубить торговую напряженность с Европой

    Оценены шансы Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по одному из показателей

    Обнаружен неожиданный побочный эффект популярного заменителя сахара

    В НАТО объявили о создании нового учебного лагеря для ВСУ

    Загоревшийся в Москве ЖК от «Донстроя» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok