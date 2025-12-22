Вэнс высказался о прорыве на переговорах по Украине

Вице-президент США Вэнс заявил о прорыве на переговорах по Украине

Прорывом на переговорах по Украине можно считать открытое обсуждение абсолютно всех вопросов, касающихся урегулирования кризиса. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd.

«Я считаю, что прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь открыто обсуждаются», — заявил политик.

Вице-президент отметил, что в самом начале все участники переговоров отказывались раскрывать свои карты. Но за последние пару недель россияне и украинцы четко осознали, что не обсуждается, а что вполне можно обсудить.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что мир на Украине должен стать основой для стабильного будущего. Политик отметил, что сначала важно прекратить убийства и создать условия, при которых можно будет восстановить Украину, а также гарантировать ей безопасность.