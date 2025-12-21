В США объяснили значение мира на Украине для будущего

Уиткофф заявил, что мир на Украине должен стать основой для стабильного будущего

Мирное соглашение по Украине нужно не только для того, чтобы прекратить боевые действия, оно также должно стать основой для стабильного будущего, считает спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Об этом он написал в социальной сети X.

Чиновник отметил, что в первую очередь необходимо остановить убийства, а также создать условия, при которых можно будет восстановить Украину, гарантировать ей безопасность и процветание. «Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего», — добавил Уиткофф.

Ранее спецпредставитель президента США сообщил о «значительном прогрессе» в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейцами в Берлине.