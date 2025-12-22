Реклама

Экономика
08:12, 22 декабря 2025Экономика

Раскрыто условие оживления ипотеки в России

Эксперт Чекурова: Ипотека снова станет привлекательной при ставках 11-12 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pixabay

Ипотека снова станет привлекательной для россиян при условии снижения рыночных ставок до 11-12 процентов. Условие оживления жилищных кредитов в стране раскрыла глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, пишет РИА Новости.

«При сценарии плавного снижения ставок объем новых выдач, по нашей оценке, может вырасти примерно в 1,5 раза по сравнению с уровнем текущего года», — спрогнозировала специалистка.

Чекурова отметила, что сейчас ставки по рыночной ипотеке находятся на заградительном уровне. В 2025 году большинство кредитов на жилье (около 80 процентов) выдают по льготным программам, поскольку базовые остаются неподъемными, даже несмотря на небольшое снижение.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2026 году супруги в России не смогут взять семейную ипотеку по отдельности. Теперь мужу и жене придется выступать созаемщиками по льготному кредиту. Это нужно, чтобы предотвратить злоупотребления, когда семейная пара брала две ипотеки под шесть процентов, а также пресечь донорские схемы.

