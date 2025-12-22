Реклама

Экономика
07:47, 22 декабря 2025Экономика

Семейную ипотеку в 2026 году начнут выдавать по-новому

Депутат Кошелев: В 2026 году супруги не смогут взять семейную ипотеку отдельно
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Pixabay

С 1 февраля 2026 года россияне не смогут взять семейную ипотеку отдельно от супругов — им придется стать созаемщиками. О новых правилах выдачи льготных кредитов рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет ТАСС.

«Новое правило направлено на предотвращение злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита, и так называемых донорских схем», — пояснил депутат. Так, если кто-то в семейной паре уже оформил на себя ипотеку под шесть процентов до 1 февраля 2026 года, то второй супруг потеряет такое право.

Кошелев напомнил, что правило о выдаче одной льготной ипотеки в одни руки действовало с декабря 2023 года, но распространялось оно только на отдельного заемщика. «Теперь же под это ограничение попадет уже вся семья целиком - оформить несколько льготных кредитов на разных супругов больше не получится», — подчеркнул парламентарий.

Ранее россиянам предложили полностью списывать долг по ипотеке при рождении четвертого ребенка.

