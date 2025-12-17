Реклама

04:31, 17 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России предложили полностью списывать долг по ипотеке при одном условии

Останина предложила полностью списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Семейную ипотеку на выгодных условиях необходимо распространить на большее число регионов, а также рассмотреть возможность списания долга после рождения четвертого ребенка, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина. Она добавила, что уже внесла соответствующие предложения в Правительство.

«Сейчас семейная ипотека под 2 процента есть только в селе и на Дальнем Востоке. И естественно, люди не очень активно берут жилплощадь в регионах из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Поэтому звучат предложения об улучшении семейной ипотеки, которые я направила в Правительство», — сказала депутат.

В частности, по ее мнению, необходимо распространить льготную ипотеку для семей с детьми на другие регионы России и рассмотреть возможность введения нулевой ставки в некоторых из них.

«Также необходимо списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребенка. С рождением четвертого — полное списание», — предложила Останина.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала выдавать семейные ипотеки в регионе проживания семей. Она также подчеркнула, что нынешние условия выдачи семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости в России.

