Экономика
15:44, 16 декабря 2025Экономика

Матвиенко призвала выдавать семейную ипотеку по месту проживания

Матвиенко: В Совфеде выступают за выдачу семейной ипотеки по месту проживания
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала выдавать семейные ипотеки в регионе проживания семей. Об этом она заявила, выступая на заседании Совета законодателей, ее слова приводит агентство РИА Новости.

Парламентарий пояснила, что для гармоничного пространственного развития государства важно, чтобы субсидируемая ипотека не приводила к перетоку граждан из субъектов в столичные агломерации. «К сожалению, такая тенденция отчетливо прослеживается. Поэтому мы выступаем за приоритетную выдачу семейной ипотеки именно в регионе проживания семьи. Конечно, никто не запрещает переезжать семьям из региона в регион», — отметила Матвиенко. Она также подчеркнула, что право на льготу должны иметь только по-настоящему нуждающиеся в господдержке россияне, и добавила, что для этого нужно создать самые справедливые условия.

В рамках того же выступления председатель Совфеда признала, что нынешние условия выдачи семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости в РФ.

