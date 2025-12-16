В Госдуме не увидели повышения рождаемости от семейной ипотеки

Матвиенко: Условия выдачи семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости

Условия выдачи семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости. Такого мнения придерживается председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

Она напомнила, что программа получила название «семейная», поскольку была призвана повысить рождаемость и улучшить условия жизни для семей с детьми. Однако действующие правила выдачи семейной ипотеки все-таки не способствуют достижению этих целей в полной мере.

Матвиенко рассказала, что на заседании президентского Совета по демографии была представлена парламентская инициатива о дифференцированных ставках льготной ипотеки в зависимости от количества детей в семье для стимулирования многодетности. Однако есть случаи, когда россияне оформляли несколько ипотек по льготным ставкам, что противоречит целям программы и разгоняет цены на жилье. Льготы должны получать те, кто действительно нуждается в господдержке, заявила Матвиенко.

Ранее аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» подсчитали, что квадратный метр новостройки в Москве стоит примерно столько, сколько тысяча порций шаурмы.