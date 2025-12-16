Стоимость московских квартир посчитали в шаурме

«Выберу.ру»: Квадратный метр новостройки в Москве стоит около 1 тысячи шаурм

Квадратный метр новостройки в Москве стоит около одной тысячи порций шаурмы. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Москвы в середине 2025 года достигла 382 194 рублей. Медианная цена классической шаурмы (лаваш с курицей, овощами и соусом), по последним данным, составляет 374 рубля. В итоге один квадратный метр новостройки сегодня «стоит» около 1021 порции шаурмы.

При этом, учитывая динамику цен после отмены льготной ипотеки, стоимость квадратного метра выросла, но в шаурме уменьшилась.

Ранее эксперты назвали провальный способ заработать на жилье. Им стал флиппинг — покупка квартиры в плохом состоянии с последующим ремонтом и перепродажей. Этот способ стал невыгодным из-за роста стоимости стройматериалов и строительных работ, а также из-за высоких процентов по ипотеке.