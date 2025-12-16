Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:14, 16 декабря 2025Экономика

Стоимость московских квартир посчитали в шаурме

«Выберу.ру»: Квадратный метр новостройки в Москве стоит около 1 тысячи шаурм
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: KamranAydinov / Designed by freepik

Квадратный метр новостройки в Москве стоит около одной тысячи порций шаурмы. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Москвы в середине 2025 года достигла 382 194 рублей. Медианная цена классической шаурмы (лаваш с курицей, овощами и соусом), по последним данным, составляет 374 рубля. В итоге один квадратный метр новостройки сегодня «стоит» около 1021 порции шаурмы.

При этом, учитывая динамику цен после отмены льготной ипотеки, стоимость квадратного метра выросла, но в шаурме уменьшилась.

Ранее эксперты назвали провальный способ заработать на жилье. Им стал флиппинг — покупка квартиры в плохом состоянии с последующим ремонтом и перепродажей. Этот способ стал невыгодным из-за роста стоимости стройматериалов и строительных работ, а также из-за высоких процентов по ипотеке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Россия потеряла второе место в рейтинге авторынков Европы

    Индия стала экспортировать больше товаров вопреки пошлинам Трампа

    В Европе высказались о сложностях прекращения огня на Украине

    Названы худшие игры года

    Госдума ратифицировала торговое соглашение с Монголией

    ВС России начали расширять зону контроля в Константиновке

    Доктор Мясников раскрыл причину 90 процентов жалоб пациентов на врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok