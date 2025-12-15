Россиянам назвали провальные способы заработать на жилье

РИА: Флиппинг стал самой провальной инвестицией в жилье в 2025 году

Некогда популярный у россиян флиппинг — покупка жилья в плохом состоянии под ремонт и последующую продажу по более высокой цене— стал самой провальной инвестицией в недвижимость в 2025 году. Потерявшие привлекательность схемы заработка на квартирах назвали опрошенные РИА Новости эксперты.

По словам специалистов, флиппинг в России перестал приносить деньги. Дело в том, что в стране резко подорожали строительные материалы и услуги по ремонту. Помимо этого, сильно повысились ипотечные ставки — сейчас они достигают 17-22 процентов. Все это свело на нет маржу, которая раньше достигала 20-30 процентов.

Другой неудачной стратегией стала покупка квартир в домах под реновацию в Москве. Идея купить жилье дешево до расселения дома и продать дороже после получения новой квартиры подрывается рисками затягивания сроков расселения и повышенным предложением в новых районах — это не дает установить желаемую цену.

Третьей невыгодной схемой специалисты назвали вложение средств в апартаменты на месте бывших промышленных зон. Это сопряжено с юридическими рисками, включая возможный снос недвижимости, а также отказ со стороны банков в выдаче ипотеки на такие объекты покупателям.

Ранее россиянам назвали способ выплатить ипотеку за чужой счет. Для этого нужно приобрести квартиру в сданной новостройке под низкий процент или в рассрочку и сразу заселить туда квартирантов.