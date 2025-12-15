Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:34, 15 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали провальные способы заработать на жилье

РИА: Флиппинг стал самой провальной инвестицией в жилье в 2025 году
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Некогда популярный у россиян флиппинг — покупка жилья в плохом состоянии под ремонт и последующую продажу по более высокой цене— стал самой провальной инвестицией в недвижимость в 2025 году. Потерявшие привлекательность схемы заработка на квартирах назвали опрошенные РИА Новости эксперты.

По словам специалистов, флиппинг в России перестал приносить деньги. Дело в том, что в стране резко подорожали строительные материалы и услуги по ремонту. Помимо этого, сильно повысились ипотечные ставки — сейчас они достигают 17-22 процентов. Все это свело на нет маржу, которая раньше достигала 20-30 процентов.

Другой неудачной стратегией стала покупка квартир в домах под реновацию в Москве. Идея купить жилье дешево до расселения дома и продать дороже после получения новой квартиры подрывается рисками затягивания сроков расселения и повышенным предложением в новых районах — это не дает установить желаемую цену.

Третьей невыгодной схемой специалисты назвали вложение средств в апартаменты на месте бывших промышленных зон. Это сопряжено с юридическими рисками, включая возможный снос недвижимости, а также отказ со стороны банков в выдаче ипотеки на такие объекты покупателям.

Ранее россиянам назвали способ выплатить ипотеку за чужой счет. Для этого нужно приобрести квартиру в сданной новостройке под низкий процент или в рассрочку и сразу заселить туда квартирантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Семь стран ЕС выступили против изъятия российских активов

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    В Москве появился уникальный квартал

    Назван способ остановить «эффект Долиной»

    Известная актриса назвала главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Сафонов опроверг свое удаление с командной фотографии ПСЖ

    Раскрыты способы сделать перелет в эконом-классе как в бизнесе

    Си Цзиньпин пригрозил завышающим экономические показатели китайским чиновникам

    «АвтоВАЗ» объявил старт продаж обновленной Lada Vesta

    Зеленский отправится в Гаагу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok