Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:51, 15 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали способ выплатить ипотеку за чужой счет

Риелтор Юсова: Россияне могут выплатить ипотеку за счет арендаторов квартиры
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне могут облегчить себе платежи по ипотеке, если сразу начнут сдавать жилье в аренду. Способ выплатить кредит на квартиру за чужой счет раскрыла россиянам риелтор Юлия Юсова, ее слова передает «5-tv.ru».

«Когда недвижимость покупается по низкой ставке ипотечной, то получается таким образом, что арендный платеж покрывает ипотечный. Это очень выгодно, и вообще в принципе покупать недвижимость по пониженной ставке — это выгодно… Чем больше недвижимости, тем вы богаче», — рассказала эксперт.

При этом тем, кто приобрел вторичную квартиру с высокой ипотечной ставкой, не стоит завышать цены на аренду — так вряд ли получится найти квартирантов, поскольку есть рыночная стоимость. Вместо этого Юсова посоветовала найти новостройки, которые уже сданы, и приобрести там квартиру в рассрочку или по семейной ипотеке.

Ранее в Госдуме поддержали выдачу ипотеки под один процент годовых для семей с детьми-инвалидами. По словам депутатов, это единственная возможность этой категории россиян на улучшение жилищных условий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Семь стран ЕС выступили против изъятия российских активов

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    В Москве появился уникальный квартал

    Назван способ остановить «эффект Долиной»

    Известная актриса назвала главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Сафонов опроверг свое удаление с командной фотографии ПСЖ

    Раскрыты способы сделать перелет в эконом-классе как в бизнесе

    Си Цзиньпин пригрозил завышающим экономические показатели китайским чиновникам

    «АвтоВАЗ» объявил старт продаж обновленной Lada Vesta

    Зеленский отправится в Гаагу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok