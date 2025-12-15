Россиянам назвали способ выплатить ипотеку за чужой счет

Риелтор Юсова: Россияне могут выплатить ипотеку за счет арендаторов квартиры

Россияне могут облегчить себе платежи по ипотеке, если сразу начнут сдавать жилье в аренду. Способ выплатить кредит на квартиру за чужой счет раскрыла россиянам риелтор Юлия Юсова, ее слова передает «5-tv.ru».

«Когда недвижимость покупается по низкой ставке ипотечной, то получается таким образом, что арендный платеж покрывает ипотечный. Это очень выгодно, и вообще в принципе покупать недвижимость по пониженной ставке — это выгодно… Чем больше недвижимости, тем вы богаче», — рассказала эксперт.

При этом тем, кто приобрел вторичную квартиру с высокой ипотечной ставкой, не стоит завышать цены на аренду — так вряд ли получится найти квартирантов, поскольку есть рыночная стоимость. Вместо этого Юсова посоветовала найти новостройки, которые уже сданы, и приобрести там квартиру в рассрочку или по семейной ипотеке.

Ранее в Госдуме поддержали выдачу ипотеки под один процент годовых для семей с детьми-инвалидами. По словам депутатов, это единственная возможность этой категории россиян на улучшение жилищных условий.