19:36, 22 декабря 2025Экономика

Россия резко нарастила импорт некоторых чилийских товаров

Рыбный союз: Импорт чилийской рыбы в Россию подскочил на 40 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Shishkin.dv / Shutterstock / Fotodom

С января по ноябрь 2025 года Россия купила у Чили рыбы на 327 миллионов долларов. Эти выводы аналитического центра Рыбного союза, сделанные на основе данных чилийской таможни, процитировало «Интерфакс».

Полученный результат оказался на 40 процентов выше того показателя, который достигли в аналогичный период прошлого года. В натуральном же выражении закупки рыбы поднялись на 30 процентов и оцениваются в 60 тысяч тонн.

В частности, импорт мороженой выращенной семги увеличился почти в 1,6 раза, до 29 тысяч тонн, а поставки филе этой рыбы прибавили 45 процентов и достигли четырех тысяч тонн. Кроме того, за 11 месяцев Россия купила у Чили 15 тысяч тонн варено-мороженых мидий.

Таким образом, доля России в чилийском рыбном экспорте в январе-ноябре составила четыре процента. Год назад речь шла о трех процентах.

Ранее президент России Владимир Путин не поддержал идею государственного регулирования цен на рыбу, но признал, что страна пока не дотягивает до некоторых норм по потреблению этой продукции.

