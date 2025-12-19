Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:46, 19 декабря 2025Экономика

Путин рассказал о сложной и опасной истории

Путин: Регулирование цен на рыбу — это сложная и очень опасная история
Кирилл Луцюк
СюжетНаселение России:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент Владимир Путин обратил внимание на вопрос о том, когда цены на рыбу в России буду регулироваться государственными органами и станут доступны для населения. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

Отвечая на этот вопрос, Путин заметил, что регулирование государством цен на рынке — сложная и очень опасная история.

«Потому что как только начинаем регулировать, как только ставим определенную планку, товар сразу пропадает. В условиях рыночной экономики именно такой результат, как правило, получается», — констатировал глава государства.

Материалы по теме:
Потребительская корзина: что это такое и почему отказались от ее расчета в России
Потребительская корзина:что это такое и почему отказались от ее расчета в России
4 апреля 2025
Мировые цены на говядину достигли максимума за 65 лет. Станет ли мясо роскошью для россиян?
Мировые цены на говядину достигли максимума за 65 лет.Станет ли мясо роскошью для россиян?
17 октября 2025

В то же время он напомнил, что есть сферы, в которых регулирование необходимо. Например, это касается жизненно-важных лекарств. Там есть планка, выше которой подниматься нельзя, но для обычных товаров регулирование цен может быть непростым занятием.

«Но правда в том, что рыбы на столе граждан России не хватает. Есть определенные нормы, и мы до них пока не дотягиваем», — признал Путин.

Он считает, что решить проблемы с ценами на рыбу нужно не государственным регулированием, а улучшением логистики. Надо сделать так, чтобы рыбная продукция с Дальнего Востока могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителя в европейской части страны. Кроме того, он призвал создать условия для продолжения строительства рыболовных судов.

Аналитики выяснили, что стоимость килограмма форели в России в январе-ноябре 2025 года составила 969 рублей. Горбуша стоит 1429 рублей за килограмм, а лосось — 2213 рублей за килограмм. Самой дешевой популярной на праздничном столе рыбой стала сельдь, килограмм которой стоит 593 рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности «добить гадину»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

    Путина пригласили на свадьбу сына священника и Олечки

    Зеленский заявил о сигнале России после решения ЕС по российским активам

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    Путин назвал молодцом начавшего отношения в 15 лет россиянина

    Российский журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным

    Путин пошутил над журналистом с плакатом «Хочу жениться» на прямой линии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok