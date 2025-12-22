Реклама

01:08, 22 декабря 2025Россия

Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе

Депутат Стенякина напомнила россиянам, что 31 декабря будет праздничным днем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Следующая неделя, которая станет последней в этом году, будет короткой — всего два рабочих дня, после чего россиян ожидают одни из самых длительных новогодних праздников. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Последняя рабочая неделя 2025 года будет очень короткой и состоять всего из двух рабочих дней», — заявила депутат.

Стенякина напомнила, что первым рабочим днем 2026 года станет понедельник, 12 января. По ее словам, это одни из самых длительных новогодних каникул за последние годы. Она также подчеркнула, что работодатели не имеют права уменьшать зарплату из-за большого количества выходных дней в январе.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что последний рабочий день 2025 года — 30 декабря, не будет сокращенным. Депутат пояснил, что исходя из Трудового кодекса России, продолжительность рабочего дня уменьшается на один час только перед официальным праздничным днем. В текущем же году 31 декабря сделали полностью нерабочим днем благодаря переносу выходного.

