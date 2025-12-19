Реклама

Россия
01:07, 19 декабря 2025Россия

Россиянам рассказали о рабочем времени 30 декабря

Депутат Нилов: Последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Последний рабочий день 2025 года — 30 декабря, не будет сокращенным. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет ТАСС.

Депутат пояснил, что исходя из Трудового кодекса России, продолжительность рабочего дня уменьшается на один час только перед официальным праздничным днем. В текущем же году 31 декабря сделали полностью нерабочим днем благодаря переносу выходного.

«А 30 декабря — это обычный рабочий день, не сокращенный», — добавил Нилов.

Новогодние праздники в России продляться с 31 декабря по 11 января 2026 года. Исходя из производственного календаря на следующий год, ближайший сокращенный рабочий день ожидается перед первыми майскими праздниками — 30 апреля.

Ранее россиянам назвали самые выгодные направления для путешествий в январе.

