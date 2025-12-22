Реклама

Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Красноярске пристававший к женщине пьяный мужчина устроил стрельбу из пистолета у бара «Лепс». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, вечером 21 декабря на улице Урицкого россиянин приставал к женщине, за нее вступился 24-летний мужчина. Они повздорили, после чего пьяный сбегал домой за пистолетом и стал стрелять. Его оппонент в этот момент садился в такси, поэтому стрелок начал целиться в автомобиль. В результате выстрелов заступившийся за женщину получил ранение в ногу. Также был поврежден автомобиль, водитель не пострадал.

Подозреваемый расстрелял все патроны в магазине пистолета. Он задержан, а раненый доставлен в больницу. В отношении стрелка, оказавшегося 34-летним жителем города Усть-Кут Иркутской области, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек.

Ранее сообщалось, что Анадырский районный суд Чукотки приговорил 26-летнего жителя к двум годам и двум месяцам колонии общего режима за стрельбу по детям.

