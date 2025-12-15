Реклама

Устроившего стрельбу по детям россиянина отправили в колонию

На Чукотке суд дал два года колонии жителю за стрельбу по детям
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Анадырский районный суд Чукотки приговорил 26-летнего жителя к двум годам и двум месяцам колонии общего режима за стрельбу по детям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в марте мужчина приехал в село Марково по делам и на длительное время ушел в запой. В этом состоянии он взял у знакомой в квартире пневматическое ружье и из окна стал стрелять по детям, гуляющим по улице. Мужчина попал как минимум по трем несовершеннолетним — у них были ушибы мягких тканей и синяки.

В тот же день он дважды выстрелил в ногу знакомого.

В пользу каждого ребенка суд взыскал по 100 тысяч рублей компенсации.

Ранее сообщалось, что в Амурской области пенсионер с психическим расстройством заколол вилами гостя.

