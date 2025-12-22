Реклама

Россия
12:05, 22 декабря 2025Россия

Российский губернатор предложил перенести кабинет одного из министров в приграничье

Гладков предложил перенести кабинет одного из министров в Шебекино
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил перенести кабинет одного из министров в приграничный населенный пункт Шебекино. Об этом он заявил на заседании правительства российского региона, передает РИА Новости.

Гладков выразил недовольство сроками восстановления поврежденных от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) объектов в Шебекинском округе при том, что подрядчикам было выплачено авансом 634 миллиона рублей. Для налаживания процессов он предложил перенести в приграничье одно из профильных министерств.

По мнению губернатора, наладить работу по восстановлению приграничья нужно поручить либо министру ЖКХ региона Алексею Ботвиньеву, либо министру строительства Оксане Козлитиной, либо одному из заместителей главы региона.

«Предложение простое — одно из министерств переносить сейчас в Шебекино. Сейчас брать под не то что внешнее управление, контроль за восстановлением переносить на кого-то из министров. Переносить туда рабочий кабинет и выстраивать эти процессы. У администрации пока не получается эта работа», — обозначил Гладков.

В марте 2025 года Гладков отчитал обманувшего местного жителя чиновника. Поводом для критики со стороны руководителя региона стало непредоставление россиянину средств за поврежденный автомобиль.

