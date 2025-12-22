Военкор Котенок призвал Зеленского согласиться на мирное соглашение США

Российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале призвал президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение, предложенное США.

«При всех общих равных на те условия, которые американцы предлагают, "Зеленому" надо соглашаться, потому что больше таких условий ему никогда не предоставят», — заявил он, согласившись с мнением президента России Владимира Путина о том, что следующие условия Киеву для заключения мирного договора будут хуже.

По словам российского военкора, желание Киева продолжать боевые действия, действительно, превращается в войну до последнего украинца. «И "Зеленый" сейчас просто убивает свой народ. Хотя какой народ для него свой — большой вопрос», — отметил Котенок.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что большинство предложений ЕС и Киева по мирному соглашению, вероятно, не устроят Россию.