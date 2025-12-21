Помощник Путина рассказал о сообщении Дмитриева из Майами

Ушаков: Большинство предложений ЕС и Киева по соглашению не устроят Россию

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что Москва ждет сигналов от США и Европы по переговорному процессу. Об этом он заявил журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

В интервью Зарубину Ушаков рассказал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев находится в командировке в Майами. «Дмитриев кое-что сообщает», — отметил чиновник.

Там он намерен получить от США предложения, переданные лидерами стран Евросоюза (ЕС) и Украины, добавил помощник российского лидера. «Мы это все рассмотрим — что может быть принято и что нельзя категорически будет принять», — сказал Ушаков.

«Думаю, что большинство предложений нам не подойдут», — заметил помощник Путина. По словам Ушакова, Москва условилась придерживаться договоренностей, достигнутых во время контактов с американской стороной в Анкоридже и на других встречах. Ушаков назвал предложения ЕС и Украины «неконструктивными».

Корреспондент Зарубин предположил, что Кирилл Дмитриев уже сообщил Ушакову определенные наблюдения от встреч в Майями. На это Ушаков ответил, что глава РФПИ должен вернуться в Москву в понедельник — тогда он доложит обо всем президенту.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кирилл Дмитриев должен получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом. При этом, по словам Пескова, Путин ничего не передавал через Дмитриева американским представителям.