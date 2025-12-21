Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:53, 21 декабря 2025Мир

Помощник Путина рассказал о сообщении Дмитриева из Майами

Ушаков: Большинство предложений ЕС и Киева по соглашению не устроят Россию
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что Москва ждет сигналов от США и Европы по переговорному процессу. Об этом он заявил журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

В интервью Зарубину Ушаков рассказал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев находится в командировке в Майами. «Дмитриев кое-что сообщает», — отметил чиновник.

Там он намерен получить от США предложения, переданные лидерами стран Евросоюза (ЕС) и Украины, добавил помощник российского лидера. «Мы это все рассмотрим — что может быть принято и что нельзя категорически будет принять», — сказал Ушаков.

«Думаю, что большинство предложений нам не подойдут», — заметил помощник Путина. По словам Ушакова, Москва условилась придерживаться договоренностей, достигнутых во время контактов с американской стороной в Анкоридже и на других встречах. Ушаков назвал предложения ЕС и Украины «неконструктивными».

Корреспондент Зарубин предположил, что Кирилл Дмитриев уже сообщил Ушакову определенные наблюдения от встреч в Майями. На это Ушаков ответил, что глава РФПИ должен вернуться в Москву в понедельник — тогда он доложит обо всем президенту.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кирилл Дмитриев должен получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом. При этом, по словам Пескова, Путин ничего не передавал через Дмитриева американским представителям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина рассказал о сообщении Дмитриева из Майами

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Путин призвал брать пример с лидеров стран Центральной Азии

    Орбан выступил с заявлением о продолжении конфликта на Украине

    Песков рассказал о реакции Путина на один подарок

    Долина впервые вышла на сцену после объявления решения суда по квартире

    Зеленский анонсировал кадровые перестановки на Украине

    На Западе предрекли бьющий бумерангом по Европе ответ Путина по российским активам

    Следствие снова попросило заочно арестовать продюсера «Ласкового мая»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok