Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:09, 22 декабря 2025Мир

США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

Губернатор Луизианы Лэндри заявил, что постарается присоединить Гренландию к США
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Steffen Trumpf / picture alliance / Getty Images

Назначенный спецпосланником США по Гренландии губернатор Луизианы Лэндри постарается присоединить ее к Соединенным Штатам. Об этом политик заявил на странице в соцсети X.

«Для меня честь выполнять задачи на этой добровольной должности, чтобы сделать Гренландию частью США», — заявил он.

По его словам, появившиеся обязанности никак не повлияют на его работу на посту губернатора Луизианы.

Ранее разведка Дании впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности из-за заявлений американского президента Дональда Трампа насчет Гренландии. Кроме того, в Министерстве иностранных дел Дании появился специальный сотрудник, который «каждую ночь» следит за заявлениями Трампа по Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-лейтенанта ВС РФ Сарварова

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Одной стране предсказали повышение ключевой ставки

    Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

    Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

    Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

    США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

    В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

    Сотрудницы авиакомпании выбросили содержимое люксовой сумки пассажирки и присвоили ее себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok