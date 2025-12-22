США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

Губернатор Луизианы Лэндри заявил, что постарается присоединить Гренландию к США

Назначенный спецпосланником США по Гренландии губернатор Луизианы Лэндри постарается присоединить ее к Соединенным Штатам. Об этом политик заявил на странице в соцсети X.

«Для меня честь выполнять задачи на этой добровольной должности, чтобы сделать Гренландию частью США», — заявил он.

По его словам, появившиеся обязанности никак не повлияют на его работу на посту губернатора Луизианы.

Ранее разведка Дании впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности из-за заявлений американского президента Дональда Трампа насчет Гренландии. Кроме того, в Министерстве иностранных дел Дании появился специальный сотрудник, который «каждую ночь» следит за заявлениями Трампа по Гренландии.