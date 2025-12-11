В Дании впервые назвали США «потенциальной угрозой безопасности»

Bloomberg: В Дании разведка впервые назвала США угрозой нацбезопасности

Датская разведка впервые назвала США «потенциальной угрозой безопасности» из-за заявлений американского президента Дональда Трампа насчет Гренландии. Об этом пишет Bloomberg.

«Датское разведывательное агентство впервые назвало США потенциальной угрозой безопасности, что свидетельствует об изменении отношения скандинавской страны к своему близкому союзнику на фоне геополитических разногласий», — сказано в статье.

Как считают в разведке, Штаты все чаще ставят во главу угла собственные интересы. Также в статье упомянуто, что в Министерстве иностранных дел Дании появился специальный сотрудник, который «каждую ночь» следит за заявлениями Дональда Трампа по Гренландии.

В июне этого года закон, позволяющий размещать военные базы США на территории Дании, вызвал волну протестов в стране. Участники демонстраций маршировали под лозунгами «Янки, убирайтесь домой» и «Базы США — нет, спасибо».

До этого стало известно, что Дания решила застраховать свой торговый флот из-за угрозы военных конфликтов как третьих стран, так и с участием самой Дании.