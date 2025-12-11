Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:38, 11 декабря 2025Мир

В Дании впервые назвали США «потенциальной угрозой безопасности»

Bloomberg: В Дании разведка впервые назвала США угрозой нацбезопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Датская разведка впервые назвала США «потенциальной угрозой безопасности» из-за заявлений американского президента Дональда Трампа насчет Гренландии. Об этом пишет Bloomberg.

«Датское разведывательное агентство впервые назвало США потенциальной угрозой безопасности, что свидетельствует об изменении отношения скандинавской страны к своему близкому союзнику на фоне геополитических разногласий», — сказано в статье.

Как считают в разведке, Штаты все чаще ставят во главу угла собственные интересы. Также в статье упомянуто, что в Министерстве иностранных дел Дании появился специальный сотрудник, который «каждую ночь» следит за заявлениями Дональда Трампа по Гренландии.

В июне этого года закон, позволяющий размещать военные базы США на территории Дании, вызвал волну протестов в стране. Участники демонстраций маршировали под лозунгами «Янки, убирайтесь домой» и «Базы США — нет, спасибо».

До этого стало известно, что Дания решила застраховать свой торговый флот из-за угрозы военных конфликтов как третьих стран, так и с участием самой Дании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия признала отправку своих военных на Украину. Это произошло после гибели элитного десантника Хули

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В российском регионе произошло возгорание на предприятии из-за БПЛА

    В Дании впервые назвали США «потенциальной угрозой безопасности»

    Бани и рестораны на Украине внесли в реестр критически важных предприятий

    Еще в двух столичных аэропортах ввели временные ограничения

    В Германии раскрыли новый план Зеленского

    «Манчестер Сити» обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

    Уличившим ребенка в мастурбации родителям подсказали способы реагирования

    Известная 44-летняя супермодель похвасталась фигурой в откровенном купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok