Старший сын Дэвида Бекхэма заблокировал всю семью в соцсетях

Старший сын футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин заблокировал всю семью в соцсетях

Старший сын английского футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин заблокировал всю семью в соцсетях. Об этом пишет Page Six.

Журналисты обратили внимание на сторис Круза, младшего брата Бруклина, опубликованную в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Он разместил скриншот новости издания Daily Mail, в которой утверждается, что их родители отписались от Бруклина. Данную информацию Круз опроверг и заявил, что его брат сам заблокировал семью.

«Мои мама и папа никогда бы не отписались от своего сына. Давайте обозначим факты. Они проснулись и оказались заблокированными. Так же, как и я», — заявил он.

Известно, что Бруклин Бекхэм проигнорировал дни рождения родителей, перестал как-либо упоминать братьев и сестру в соцсетях и переиграл свадьбу без родственников. Таблоиды винят в семейной ссоре его жену наследницу многомиллиардной империи Николу Пельтц.

