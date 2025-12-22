Техосмотр в России резко подорожает

«Ъ»: Техосмотр в России с января 2026 года подорожает в среднем на 9,7 процента

С 1 января 2026 года тарифы на технический осмотр легковых автомобилей в России вырастут в среднем на 9,7 процента, что на треть больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на анализ более 50 документов, опубликованных регионами, пишет «Коммерсантъ».

В соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы (ФАС), субъекты федерации должны утвердить тарифы до 20 декабря, перед этим собрав предложения с компаний, оказывающих соответствующую услугу. Однако операторы очень редко предоставляют собственные расчеты, из-за чего власти выставляют цены самостоятельно.

Дороже всего техосмотр окажется на Чукотке — 5,4 тысячи рублей. Далее идут Санкт-Петербург (2 032 рубля), Амурская область (1 855 рублей), Ненецкий автономный округ (1 752 рубля) и Забайкальский край (1 444 рубля). В последнем регионе рост составит 31,5 процента.

Самая низкая стоимость услуги будет в Новгородской и Волгоградской областях (1 074 рубля), Туве (1 087 рублей), Калмыкии (1 121 рубля) и Карачаево-Черкесии (1 134 рубля). В Москве цена техосмотра увеличится на 9,6 процента, до 1 295 рублей, в Московской области — 1 238 рублей.

Несмотря на заметно опережающий инфляцию рост тарифов их размер не позволит обеспечить экономическую эффективность работы операторов, указывает глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев. По его словам, расчеты основаны на предположении о 100-процентной загрузке пунктов ТО, то есть проверке всех автомобилей.

В реальности приезжают не более 15-20 процентов, поскольку ТО остается обязательным только для легковых такси, грузовиков и автобусов, а также при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию. Поэтому, утверждает эксперт, операторы, обладающие экспертами и необходимым оборудованием банкротятся, а на рынке остаются только мошенники, которые обманом оформляют диагностические карты без реальной проверки.

