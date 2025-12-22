Реклама

Турист занялся сексом на плавучем буе на глазах у отдыхающих в Таиланде и попал под арест

Туриста из Дании арестовали за секс с таиландкой на плавучем буе в Паттайе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Surapong Buacharoen / Shutterstock / Fotodom

Приехавший на побережье Таиланда турист занялся сексом со знакомой на глазах у отдыхающих и попал под арест. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел на пляже Джомтьен в Паттайе. Путешественника из Дании и таиландку, занимавшихся половым актом на плавучем буе, заметил во время отлива 27-летний мужчина, собиравший моллюсков. Свидетель обратился в полицию и рассказал о голом мужчине и женщине, которая своими стонами привлекала всеобщее внимание. Пару предварительно сняли на видео, а материал в качестве доказательств предоставили полицейским.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали датчанина, который отказался давать показания. Его партнерша настаивала, что подобный поступок для нее не свойственен, а произошедшее было лишь мимолетным увлечением. Пару обвинили в нарушении закона о непристойном поведении. Разбирательство по делу продолжается.

Ранее россиянка привезла из Таиланда «секс-зелье», выпила его перед свиданием и едва выжила. Уточняется, что женщину не смутило отсутствие какой-либо маркировки на упаковке.

