Россиянка привезла из Таиланда «секс-зелье», выпила его перед свиданием и едва выжила

Российская туристка привезла из Таиланда «секс-зелье», выпила его перед свиданием и едва выжила. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Известно, что 41-летняя москвичка купила афродизиак на рынке в Таиланде, где ее убедили, что напиток с секретом насекомых повышает либидо и гарантирует «страсть всю ночь». Россиянку даже не смутило отсутствие какой-либо маркировки на упаковке.

Уже в Москве она решила выпить «секс-зелье» перед романтическим вечером, но это привело к неожиданным последствиям. У женщины развился отек Квинке с поражением гортани, ее увезли в больницу прямо со свидания. Сообщалось, москвичка задыхалась, ее также беспокоили рвота, тошнота, диарея и выделения из носа, что характерно при интоксикации организма.

Уточняется, что медикам удалось спасти россиянку. В настоящее время она находится под наблюдением врачей, однако ее все еще беспокоят спазмы в животе.

Ранее россиянка сходила в «азиатский "Макдоналдс"» во время отдыха на острове Бали в Индонезии и заработала отек Квинке. В итоге 24-летняя туристка приняла решение лететь в Москву под капельницей.