В Euroclear поддержали отказ ЕС от выплаты «репарационного кредита»

РИА Новости: Euroclear заявил о поддержке принятого в ЕС решения по активам РФ

Бельгийский депозитарий Euroclear положительно воспринял отказ Евросоюза (ЕС) от предоставления Украине «репарационного кредита» из замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу депозитария.

«Мы приветствуем решение Европейского совета относительно варианта финансирования для Украины», — отметили в Euroclear. Представители депозитария добавили, что будут продолжать работу с законодателями по санкциям и выступать за то, чтобы принятые решения соответствовали верховенству права.

В ночь на 19 декабря лидеры государств — членов ЕС приняли решение не использовать замороженные активы РФ для предоставления кредита Украине. На повестке стояла речь об использовании из общей суммы около 185-210 миллиардов евро. Предполагалось, что в дальнейшем Киев осуществит возврат этих средств Москве, в случае выплаты репараций со стороны последней. В итоге в ЕС сошлись на выделении украинской стороне займа — в размере 90 миллиардов евро за счет общих бюджетных средств.

Источники Financial Times ранее сообщили о наибольшем вкладе двух политиков в отказ ЕС от предоставления Украине «репарационного кредита». Таковыми эксперты назвали итальянского премьера Джорджу Мелони и президента Франции Эммануэля Макрон.

В дальнейшем появились новые сведения: венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что ключевой вклад в ситуацию внес премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Последний, по словам Орбана, «сражался героически», несмотря на «пытки раскаленным железом» со стороны ряда присутствующих на саммите.