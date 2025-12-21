Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:49, 21 декабря 2025Мир

Премьер Бельгии не позволил отдать Киеву российские активы и вызвал восхищение в Европе

Орбан: Представители ФРГ пронзали де Вевера каленым железом из-за активов России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Представители ФРГ «пронзали» премьер-министра Бельгии Барта де Вевера каленым железом, но он все равно не позволил передать Киеву замороженные российские активы, что пошатнуло бы мир в Европе. Стойкостью бельгийского политика восхитился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, трансляцию его выступления вел телеканал М1.

«В этой очень важной акции, спасшей мир в Европе, ключевую роль сыграл премьер-министр Бельгии. Он героически сражался. Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что я упомяну два слова — "бельгиец" и "героически" — в одном предложении? Но я видел это своими глазами», — сказал Орбан.

Венгерский политик уточнил, что «бедного» де Вевера на протяжении нескольких недель, а также в день саммита 19 декабря, «пронзали каленым железом, его плоть разрывали плоскогубцами». Но он все равно отстоял свою позицию по российским активам.

«Если бы он не выдержал, сегодня у нас были бы большие проблемы. Так что слава премьер-министру Бельгии», — заключил Орбан.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон сыграли ключевую роль в отказе от плана ЕС по использованию замороженных российских активов в качестве «репарационного кредита» Украине. Альтернативой был выбран вариант займа на 90 миллиардов евро за счет общего бюджета объединения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев раскрыл детали первого дня переговоров по Украине в Майами

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Момент захвата нефтяного танкера с венесуэльской нефтью сняли на видео

    В США заявили о нежелании поддерживать финансирование Киева

    В Британии озвучили причину для России уничтожить Европу

    Семья пронесла тело мертвой бабушки на борт самолета

    Премьер Бельгии не позволил отдать Киеву российские активы и вызвал восхищение в Европе

    Командир бригады ВСУ и подчиненные сдались в плен Российской армии

    ВСУ нарастили группировку у одного населенного пункта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok