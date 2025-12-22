Россиянам назвали способ легально срубить елку к Новому году

Депутат Колунов: Срубить елку к Новому году можно при договоре с лесничеством

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, как россияне могут легально срубить живую елку к Новому году и избежать штрафа в размере 500 тысяч рублей. Его слова приводит РИА Новости.

Колунов назвал способ легально срубить елку к Новому году и подчеркнул, что это возможно сделать при наличии договора с лесничеством. Он также напомнил, что за незаконную вырубку дерева или самовольное выкапывание лесных насаждений грозит штраф до 300 тысяч рублей. При использовании автомоторных средств выплата способна вырасти до 500 тысяч рублей.

«Кроме того, по всей России в преддверии праздников открываются тысячи елочных базаров, где продают елки из питомников. Только в Подмосковье в этом году будет работать 178 таких точек. Самое простое, конечно, — прийти и выбрать по душе», — заключил депутат.

