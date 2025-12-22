Реклама

02:01, 22 декабря 2025Из жизни

В хлебе из магазина обнаружили спрятанные бритвенные лезвия

В США арестовали женщину, которая засовывала бритвенные лезвия в хлеб в магазине
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock AI / Shutterstock / Fotodom

Жительница США оказалась за решеткой после того, как стала засовывать бритвенные лезвия в продукты в сети супермаркетов. Об этом сообщает ABC News.

33-летняя Камилла Бенсон умышленно повреждала товары на полках в двух магазинах Walmart города Билокси, штат Миссисипи. Лезвия в хлебе обнаружили не менее двух покупателей. Женщина была задержана лишь после третьего инцидента, когда сотрудники Walmart провели проверку и нашли несколько испорченных батонов. По записям камер видеонаблюдения удалось отследить Бенсон, которая зашла в магазин и стала целенаправленно засовывать лезвия в хлеб.

Магазины изъяли и тщательно проверили все потенциально опасные продукты. Случай произошел впервые, и полиция не считает, что другие торговые точки подверглись атаке. Суд назначил залог для Бенсон в размере 100 тысяч долларов (примерно 8,3 миллиона рублей).

Ранее в Китае 63-летний безработный устроил странную месть супермаркетам, начав подкидывать на полки разбавленную мочой газировку. Полиция задержала мужчину после жалоб на странный вкус напитков в магазинах в нескольких районах города.

