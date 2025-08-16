Из жизни
13:34, 16 августа 2025

Мужчина стал подкидывать газировку с мочой на полки магазинов из мести

В Гонконге безработный стал разбавлять газировку мочой и подкидывать в магазины
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Китае 63-летний безработный устроил странную месть супермаркетам, начав подкидывать на полки разбавленную мочой газировку. Об этом сообщает HKFP.

Инцидент произошел в Гонконге. Полиция задержала мужчину после жалоб на странный вкус напитков в магазинах в нескольких районах города. В одном случае девятилетний мальчик почувствовал недомогание после употребления «Кока-Колы» и обратился в больницу.

«Подозреваемый вступил в конфликт с персоналом одного из магазинов и таким образом осуществил месть», — пояснил инспектор Алекс Яу. При обыске у мужчины нашли одежду и рюкзак, которые он использовал во время преступлений. Всего проверили семь бутылок, в большинстве из них обнаружили следы мочи, которой злоумышленник разбавлял напитки. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы за «добавление яда с целью причинения вреда».

Полиция рекомендует покупателям проверять целостность упаковки и обращать внимание на цвет напитка перед употреблением.

Ранее в штате Техас, США, уборщик с хламидиозом попал в тюрьму за то, что мочился в воду сотрудников больницы и заразил их герпесом. Он попытался оправдать свои действия тем, что болеет.

