В Китае сделали один вывод после признания Зеленского о ВСУ

Sohu: Слова Зеленского о неспособности содержать ВСУ говорят о финансовом крахе

Признание президента Украины Владимира Зеленского о том, что после окончания конфликта с Россией страна не сможет содержать армию, указывает на финансовый крах Киева. Такой вывод сделал автор статьи, опубликованной на китайском портале Sohu.

«Зеленский теперь говорит, что не может содержать армию, что равносильно молчаливому принятию жестокой реальности — переговорная инициатива Украины уже давно убита ситуацией на поле боя», — поясняет он.

Помимо этого, автор материала отмечает постоянное наступление Вооруженных сил (ВС) России. В ближайшие месяцы Киев может согласиться на условия мирного соглашения, поскольку Москва обладает преимуществом на поле боя, а помощь Европы существенно ограничена, говорится в статье.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не сможет самостоятельно финансировать вооруженные силы численностью 800 тысяч человек после завершения конфликта. Он призвал западных партнеров оплатить содержание такой армии, а также добавил, что западное финансирование ВСУ потребуется на «какие-то годы», после чего Украина сможет справиться самостоятельно.