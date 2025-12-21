Зеленский заявил о невозможности финансировать ВСУ

Зеленский: Украина не сможет финансировать армию численностью 800 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не сможет самостоятельно финансировать вооруженные силы численностью 800 тысяч человек после завершения конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Новости. Live».

«Способна ли Украина в случае прекращения огня финансировать такую армию? Нет, не способна, не хватит финансового ресурса», — подчеркнул украинский лидер. Он призвал западных партнеров оплатить содержание такой армии. Политик добавил, что западное финансирование ВСУ потребуется на «какие-то годы», а после этого Украина сможет справиться самостоятельно.

Ранее Зеленский допустил отвод украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР) при одном условии. Украинский лидер заявил, что может согласиться на такой шаг, если Россия сделает то же самое.