Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:07, 21 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о невозможности финансировать ВСУ

Зеленский: Украина не сможет финансировать армию численностью 800 тысяч человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не сможет самостоятельно финансировать вооруженные силы численностью 800 тысяч человек после завершения конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Новости. Live».

«Способна ли Украина в случае прекращения огня финансировать такую армию? Нет, не способна, не хватит финансового ресурса», — подчеркнул украинский лидер. Он призвал западных партнеров оплатить содержание такой армии. Политик добавил, что западное финансирование ВСУ потребуется на «какие-то годы», а после этого Украина сможет справиться самостоятельно.

Ранее Зеленский допустил отвод украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР) при одном условии. Украинский лидер заявил, что может согласиться на такой шаг, если Россия сделает то же самое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток погиб при взрыве регенеративного патрона в Химках. Двое пострадавших госпитализированы. Что известно о происшествии?

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Россияне смогут посетить «Диснейленд» без визы

    Назван владелец перехваченного армией США танкера

    Зеленский объявил о сотрудничестве с одной страной

    В США назвали ложью и пропагандой слухи о планах России захватить всю Украину

    Зеленский заявил о невозможности финансировать ВСУ

    В США подтвердили задержание танкера у берегов Венесуэлы

    Раскрыта причина перелома руки Сафонова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok