Зеленский допустил отвод войск из ДНР при одном условии

Зеленский: Отведение войск из ДНР должно быть зеркальным

Президент Украины Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР) при одном условии. Украинский лидер заявил, что может согласиться на такой шаг, если Россия сделает то же самое. Его слова приводит украинское издание Страна в Telegram.

«Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отходит столько же, сколько Россия. Свободная экономическая зона — там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск», — сказал политик в субботу, 20 декабря.

Днем ранее он сообщил, что Украина и США еще не решили вопросы по Донбассу и находятся в поисках компромисса. При этом он указывал, что Донбасс, финансовые вопросы и ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция) остаются самыми чувствительными темами переговоров по урегулированию конфликта на Украине.