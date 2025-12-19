Зеленский рассказал о решении вопроса по Донбассу вместе с США

Зеленский: Украина и США еще не решили вопросы по Донбассу

Украина и США еще не решили вопросы по Донбассу и находятся в поисках компромисса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает агентство «УНИАН» в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что итогового варианта мирного плана пока нет.

«Я думаю, когда мы уже будем иметь финализацию всех документов, мы сможем выйти на контакт с [президентом США Дональдом] Трампом», — заявил Зеленский.

Ранее три члена Евросоюза — Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины на 90 миллиардов евро под ноль процентов на 2026-2027 годы. Об этом стало известно после публикации итогового заявления саммита объединения по Украине, где также присутствовал Зеленский.