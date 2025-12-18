Реклама

Бывший СССР
12:26, 18 декабря 2025

Зеленский назвал три чувствительные темы переговоров по конфликту на Украине

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

В числе чувствительных тем переговоров по урегулированию конфликта на Украине остаются три вопроса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова в своем Telegram-канале приводит «Новости.Live».

«Чувствительными темами переговоров остаются Донбасс, финансовые вопросы и ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)», — подтвердил украинский лидер.

Зеленский добавил, что США предложили возобновление работы ЗАЭС под управлением трех сторон — России, Соединенных Штатов и Украины. Однако такой вариант Киев считает неприемлемым.

Вместе с тем Зеленский раскрыл требования Киева по минимальной численности Вооруженных сил Украины. По словам политика, после окончания конфликта в армии страны должно оставаться не менее 800 тысяч солдат.

