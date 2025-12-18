Зеленский раскрыл требования Киева по минимальной численности ВСУ

Зеленский: Численность ВСУ должна быть не менее 800 тысяч солдат

Численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна оставаться не менее 800 тысяч солдат после окончания конфликта. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова в своем Telegram-канале приводит «Новости.Live».

«Далее детали: по оружию, по усилению нашей армии, по количественному составу украинской армии (...) она не менее 800 тысяч должна быть», — сказал он.

По словам украинского лидера, Киев также считает принципиальным, чтобы за предоставление гарантий безопасности проголосовал Конгресс США. Они должны включать в себя положение, подобное пятой статье НАТО, а также полностью объяснять, как партнеры Украины будут реагировать в случае возобновления конфликта.

Глава государства добавил, что стороны договорились не раскрывать публично детали соглашения по вооружениям.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретятся с главой украинской переговорной группы Рустемом Умеровым. Как сообщает Politico, встреча представителей Киева и Вашингтона ожидается в преддверии российско-американских переговоров.