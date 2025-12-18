Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:08, 18 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл требования Киева по минимальной численности ВСУ

Зеленский: Численность ВСУ должна быть не менее 800 тысяч солдат
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна оставаться не менее 800 тысяч солдат после окончания конфликта. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова в своем Telegram-канале приводит «Новости.Live».

«Далее детали: по оружию, по усилению нашей армии, по количественному составу украинской армии (...) она не менее 800 тысяч должна быть», — сказал он.

По словам украинского лидера, Киев также считает принципиальным, чтобы за предоставление гарантий безопасности проголосовал Конгресс США. Они должны включать в себя положение, подобное пятой статье НАТО, а также полностью объяснять, как партнеры Украины будут реагировать в случае возобновления конфликта.

Глава государства добавил, что стороны договорились не раскрывать публично детали соглашения по вооружениям.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретятся с главой украинской переговорной группы Рустемом Умеровым. Как сообщает Politico, встреча представителей Киева и Вашингтона ожидается в преддверии российско-американских переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    Министр финансов Финляндии усомнилась в пользе членства в Еврозоне

    В Германии предложили размещение миротворцев на Украине без участия НАТО

    В России нашли новый способ собрать денег с табачной отрасли

    Бойца-чемпиона из команды Нурмагомедова дисквалифицировали за допинг

    Российская актриса предложила свой кров Долиной

    Ольга Серябкина опубликовала фото в мини-платье с глубоким декольте

    Власти Чечни ответили на заявления о мистификации с Кадыровым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok