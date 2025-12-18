Уиткофф и Кушнер проведут еще одну встречу перед переговорами с Россией

В преддверии переговоров с Россией спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретятся с главой украинской делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Рустемом Умеровым. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимный источник.

«Рустем Умеров также, как ожидается, встретится с американской делегацией в преддверии американо-российской встречи», — говорится в тексте статьи.

При этом отмечается, что планы по проведению встреч остаются неопределенными.

По данным издания, Москва и Вашингтон проведут переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Майами в предстоящие выходные. В состав российской делегации должен войти глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Американскую сторону будут представлять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.