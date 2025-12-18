Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:25, 18 декабря 2025Бывший СССР

Уиткофф и Кушнер проведут еще одну встречу перед переговорами с Россией

Politico: Перед переговорами с Россией Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Ammar Awad / Reuters

В преддверии переговоров с Россией спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретятся с главой украинской делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Рустемом Умеровым. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимный источник.

«Рустем Умеров также, как ожидается, встретится с американской делегацией в преддверии американо-российской встречи», — говорится в тексте статьи.

При этом отмечается, что планы по проведению встреч остаются неопределенными.

По данным издания, Москва и Вашингтон проведут переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Майами в предстоящие выходные. В состав российской делегации должен войти глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Американскую сторону будут представлять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о погибших членах экипажа судна в порту Ростова

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Палата представителей США отклонила резолюции о запрете военных действий в Венесуэле

    Мошенники придумали способ обхода закона о дропперах

    Раскрыта главная цель предстоящего саммита ЕС

    Дерматолог раскрыла секрет правильного мытья в душе

    Иностранец ответил за теракт на БАМе

    Уиткофф и Кушнер проведут еще одну встречу перед переговорами с Россией

    Двое рыбаков бесследно исчезли в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok