Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:46, 22 декабря 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали сообщения о якобы притязаниях России на всю Украину

Песков опроверг публикацию Reuters о якобы притязаниях РФ на всю Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Информация о якобы притязаниях России на всю территорию Украины, изложенная в публикации агентства Reuters, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет. (...) Это абсолютно не соответствует действительности», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что если в публикации действительно идет речь о данных американской разведки, то ее выводы являются ошибочными.

Ранее агентство Reuters сообщило, что отчеты американской разведки не совпадают с заявлениями президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не угрожает Европе. По данным источников издания, разведчики из США с начала проведения спецоперации предупреждают о якобы планах Москвы «захватить всю Украину и вернуть части Европы, ранее входившие в состав СССР».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-лейтенанта ВС РФ Сарварова

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Одной стране предсказали повышение ключевой ставки

    Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

    Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

    Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

    США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

    В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

    Сотрудницы авиакомпании выбросили содержимое люксовой сумки пассажирки и присвоили ее себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok