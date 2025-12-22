В Кремле прокомментировали сообщения о якобы притязаниях России на всю Украину

Песков опроверг публикацию Reuters о якобы притязаниях РФ на всю Украину

Информация о якобы притязаниях России на всю территорию Украины, изложенная в публикации агентства Reuters, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет. (...) Это абсолютно не соответствует действительности», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что если в публикации действительно идет речь о данных американской разведки, то ее выводы являются ошибочными.

Ранее агентство Reuters сообщило, что отчеты американской разведки не совпадают с заявлениями президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не угрожает Европе. По данным источников издания, разведчики из США с начала проведения спецоперации предупреждают о якобы планах Москвы «захватить всю Украину и вернуть части Европы, ранее входившие в состав СССР».