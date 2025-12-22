Власти Украины признают, что рано или поздно потеряют оставшуюся под их контролем часть Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает UnHerd.
«Они в частном порядке признают, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк», — отметил Вэнс.
Политик подчеркнул, что полная потеря Киевом контроля над ДНР «может произойти через 12 месяцев, а может и дольше». По его словам, украинское руководство рассматривает этот вопрос как серьезную проблему безопасности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск с территории ДНР при условии, что Россия сделает то же самое.