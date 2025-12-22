Реклама

13:10, 22 декабря 2025

Вэнс: Власти Украины признают, что рано или поздно потеряют все части ДНР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Власти Украины признают, что рано или поздно потеряют оставшуюся под их контролем часть Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает UnHerd.

«Они в частном порядке признают, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк», — отметил Вэнс.

Политик подчеркнул, что полная потеря Киевом контроля над ДНР «может произойти через 12 месяцев, а может и дольше». По его словам, украинское руководство рассматривает этот вопрос как серьезную проблему безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск с территории ДНР при условии, что Россия сделает то же самое.

