Вэнс: Власти Украины признают, что рано или поздно потеряют все части ДНР

Власти Украины признают, что рано или поздно потеряют оставшуюся под их контролем часть Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает UnHerd.

«Они в частном порядке признают, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк», — отметил Вэнс.

Политик подчеркнул, что полная потеря Киевом контроля над ДНР «может произойти через 12 месяцев, а может и дольше». По его словам, украинское руководство рассматривает этот вопрос как серьезную проблему безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск с территории ДНР при условии, что Россия сделает то же самое.