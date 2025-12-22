Зеленский прокомментировал слухи об увольнении главы МИД Украины

Зеленский сообщил, что не собирается менять главу МИД Украины Сибигу

Отставка главы МИД Украины Андрея Сибиги не планируется. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Я не собираюсь менять министра иностранных дел Сибигу ни сегодня, ни завтра. Ни даже послезавтра», — сообщил украинский лидер.

Зеленский добавил, что информация о возможном увольнении главы МИД Украины является «исключительно слухами от некоторых депутатов».

Сообщения о планируемой отставке Сибиги появились 17 декабря. Об этом заявлял депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

