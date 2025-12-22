Реклама

Бывший СССР
19:19, 22 декабря 2025

Зеленский прокомментировал слухи об увольнении главы МИД Украины

Зеленский сообщил, что не собирается менять главу МИД Украины Сибигу
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Terje Bendiksby / Reuters

Отставка главы МИД Украины Андрея Сибиги не планируется. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Я не собираюсь менять министра иностранных дел Сибигу ни сегодня, ни завтра. Ни даже послезавтра», — сообщил украинский лидер.

Зеленский добавил, что информация о возможном увольнении главы МИД Украины является «исключительно слухами от некоторых депутатов».

Сообщения о планируемой отставке Сибиги появились 17 декабря. Об этом заявлял депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

